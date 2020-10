Gli orari TV (in diretta su Sky e TV8) del GP dell'Emilia-Romagna a Imola, tredicesima tappa del Mondiale F1 2020

La F1 torna a Imola dopo 14 anni per ospitare il GP dell’Emilia-Romagna: la tredicesima tappa del Mondiale 2020, la terza disputata in questa stagione in Italia, sarà trasmessa in diretta in chiaro anche su TV8 (oltre che su Sky). Di seguito troverete gli orari TV.



Lewis Hamilton non può ancora vincere matematicamente il settimo titolo iridato mentre alla Mercedes basterà portare una monoposto in “top 4” per festeggiare già domenica. F1 2020 – GP Emilia-Romagna: cosa aspettarsi Il circuito di Imola – sede del GP dell’Emilia-Romagna – è un tracciato molto tecnico ma carente di punti in cui sorpassare. Le auto scenderanno in pista solo sabato (una sessione di prove libere seguita dalle qualifiche) e domenica (per la gara). Di seguito troverete il calendario del GP dell’Emilia-Romagna, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

Credits: Rafael Marchante - Pool/Getty Images Credits: Mark Thompson/Getty Images Credits: © Copyright: FIA Pool Image for Editorial Use Only Credits: © Copyright: FIA Pool Image for Editorial Use Only Credits: Peter Fox/Getty Images /

F1 2020 – Imola, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8 Sabato 31 ottobre 2020 10:00-11:30 Prove libere (diretta su Sky Sport F1) 14:00-15:00 Qualifiche (diretta su Sky Sport F1 e TV8) Domenica 1 novembre 2020 13:10 Gara (diretta su Sky Sport F1 e TV8)

F1 – I numeri del GP dell'Emilia-Romagna LUNGHEZZA CIRCUITO 4.909 m GIRI 63

F1 – Il pronostico del GP dell’Emilia-Romagna 2020

1° Lewis Hamilton (Mercedes) Il favorito del GP dell’Emilia-Romagna? Ovviamente Lewis Hamilton. Il pilota britannico non può ancora vincere il Mondiale F1 2020 a Imola ma farà tutto il possibile per regalare già domenica alla Mercedes il settimo titolo Costruttori consecutivo. Il pilota britannico è imbattibile: tre vittorie e quattro podi negli ultimi quattro Gran Premi disputati.

2° Valtteri Bottas (Mercedes) Con una Mercedes così in forma è difficile aspettarsi dalla Stella per il GP dell’Emilia-Romagna un risultato diverso dalla doppietta. Valtteri Bottas – reduce da tre piazzamenti in “top 3” nelle ultime quattro corse del Mondiale F1 2020 – ha tutte le carte in regola per portare a casa un secondo posto.

3° Max Verstappen (Red Bull) Neanche una vittoria a Imola di Max Verstappen – capace di conquistare tre podi negli ultimi tre GP – basterebbe alla Red Bull per rimanere ancora in corsa per il Mondiale F1 2020 Costruttori. La scuderia austriaca dovrebbe infatti terminare il GP dell’Emilia-Romagna con 34 punti più della Mercedes: un’impresa ardua…



Daniel Ricciardo a Imola avrà un compito non semplice: avvicinare la Renault alla Racing Point e alla McLaren nella lotta per il terzo posto nel Mondiale F1 2020. Il pilota australiano – il migliore se si escludono i due Mercedes e Verstappen – sta sorprendendo con la monoposto francese e da sei gare consecutive sta conquistando punti importanti.