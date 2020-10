F1 2020 – Hamilton da record al Nürburgring

Grazie alla vittoria nel GP dell’Eifel 2020 al Nürburgring Lewis Hamilton ha eguagliato il record di successi in F1 (91) di Michael Schumacher. Il pilota britannico della Mercedes ha trionfato davanti a Max Verstappen ( Red Bull ) e a Daniel Ricciardo , che ha riportato la Renault sul podio dopo ben nove anni.

La Ferrari ha deluso ancora una volta – Charles Leclerc 7° e Sebastian Vettel 11° – mentre va segnalata la prestazione di Nico Hülkenberg : il driver tedesco – chiamato sabato mattina dalla Racing Point per rimpiazzare l’indisposto Lance Stroll – ha tagliato il traguardo in 8° posizione dopo essere partito ultimo.

10 /10

Lewis Hamilton (Mercedes)

Il momento più toccante del GP dell’Eifel è avvenuto poco prima della festa del podio quando Lewis Hamilton ha ricevuto in dono uno dei caschi di Michael Schumacher, consegnatogli da Mick (il figlio del Kaiser).

Il successo al Nürburgring – il novantunesimo in carriera in F1 per il sei volte campione del mondo nonché il quarto nelle ultime sei gare del Mondiale 2020 – è arrivato senza grosse difficoltà (se si esclude una partenza migliorabile).