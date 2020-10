Il GP dell’Eifel al Nürburgring – undicesima tappa del Mondiale F1 2020 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

La Mercedes farà di tutto per trionfare in Germania e dovrebbe riuscirci senza problemi ma dovrà fare i conti con Max Verstappen e con una Renault particolarmente in forma.

F1 2020 – GP Eifel: cosa aspettarsi

Il circuito del Nürburgring – sede del GP dell’Eifel, undicesima prova del Mondiale F1 2020 – torna a ospitare una gara iridata dopo sette anni: non si tratta della mitica Nordschleife lunga oltre 20 km e presente nel calendario del Circus fino al 1976 ma della pista più corta GP-Strecke che condivide con l’altra solo la zona dei box. Un tracciato poco usurante per gli pneumatici (ma molto per i freni) caratterizzato da curve non esageratamente veloci.

Il meteo inciderà parecchio sulla corsa: la pioggia dovrebbe bagnare le prime due prove libere e la gara e per tutto il weekend le monoposto dovranno fare i conti con temperature bassissime (massime di 7° previste per domenica). Di seguito troverete il calendario del GP dell’Eifel, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.