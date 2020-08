F1 2020 – Hamilton domina a Spa, vergogna Ferrari

8 /10

Valtteri Bottas (Mercedes)

Ancora una prova concreta ma priva di emozioni per Valtteri Bottas, al sesto podio nei primi sette Gran Premi del Mondiale F1 2020.

Al via del GP del Belgio non è riuscito a passare il compagno Hamilton e per il resto della corsa non ha mai impensierito il sei volte campione del mondo.