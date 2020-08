Gli orari TV (in diretta su Sky e in differita su TV8) del GP del Belgio a Spa-Francorchamps, settima tappa del Mondiale F1 2020

Il GP del Belgio a Spa-Francorchamps – settima tappa del Mondiale F1 2020 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

La Mercedes resta, naturalmente, la favorita con Lewis Hamilton ma molti piloti talentuosi potrebbero sfruttare questa pista molto tecnica per dire la loro. F1 2020 – GP Belgio: cosa aspettarsi Il circuito di Spa-Francorchamps – sede del GP del Belgio – è il più amato dai piloti tra quelli presenti nel calendario del Mondiale F1 2020. Un tracciato lungo e vario che premia chi disputa buone qualifiche: dal 2010 a oggi solo Daniel Ricciardo nel 2014 è stato capace di trionfare qui senza scattare dalla prima fila. La pioggia prevista per sabato e domenica potrebbe scombussolare parecchio la corsa: aspettiamoci tante sorprese. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio del Belgio, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

F1 2020 – Spa-Francorchamps, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8 Venerdì 28 agosto 2020 11:00-12:30 Prove libere 1 (diretta su Sky Sport F1) 15:00-16:30 Prove libere 2 (diretta su Sky Sport F1) Sabato 29 agosto 2020 12:00-13:00 Prove libere 3 (diretta su Sky Sport F1) 15:00-16:00 Qualifiche (diretta su Sky Sport F1, differita alle 17:00 su TV8) Domenica 30 agosto 2020 15:10 Gara (diretta su Sky Sport F1, differita alle 16:30 su TV8)

F1 – I numeri del GP del Belgio LUNGHEZZA CIRCUITO 7.004 m GIRI 44 RECORD IN PROVA Sebastian Vettel (Ferrari SF71H) – 1’41”501 – 2018 RECORD IN GARA Valtteri Bottas (Mercedes F1 W09 EQ Power +) – 1’46”286 – 2018 RECORD DISTANZA Kimi Räikkönen (Ferrari F2007) – 1h20’39”066 – 2007

F1 – Il pronostico del GP del Belgio 2020

1° Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton è il favorito del GP del Belgio: sale regolarmente sul podio di Spa-Francorchamps da cinque anni consecutivi e in carriera su questa pista ha ottenuto tre vittorie, otto podi totali e cinque pole position. Il sei volte campione del mondo – reduce da quattro successi negli ultimi cinque Gran Premi disputati – ha un’occasione d’oro per consolidare ulteriormente la leadership nel Mondiale F1 2020.

2° Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen non ama molto il Belgio (pur essendoci nato): un terzo posto due anni fa come miglior risultato e solo una prima fila conquistata in carriera. L’obiettivo del driver olandese è rafforzare il secondo posto nel Mondiale F1 2020 e a nostro avviso ha tutte le carte in regola per allungare la striscia di cinque podi consecutivi.

3° Valtteri Bottas (Mercedes) Anche Valtteri Bottas non è un grande fan di Spa-Francorchamps: due terzi posti e mai in prima fila in qualifica. Il driver finlandese sta deludendo – cinque podi nei primi sei GP del Mondiale F1 2020, ci si aspetterebbe qualcosa in più considerando la monoposto che guida – e ha bisogno di mostrare maggiore grinta in pista.

Nel GP del Belgio torneremo a vedere sprazzi del vecchio Sebastian Vettel? Possibile. I precedenti del pilota tedesco a Spa-Francorchamps sono notevoli: tre vittorie, sei podi totali, una pole position e tre prime file in qualifica negli ultimi tre anni. Sarebbe bello vedere qui il suo primo piazzamento stagionale in “top 5”.