F1 2020 – Hamilton vince in Bahrein, Grosjean vivo per miracolo

La Haas del driver francese, in seguito a un contatto con l’ AlphaTauri di Kvyat, si è schiantata frontalmente contro il guard rail , si è spezzata in due ed è esplosa. Romain, uscito dalle fiamme, dovrebbe avere riportato solo qualche bruciatura.

Per la Ferrari la corsa mediorientale è stata una gara da dimenticare: Charles Leclerc (10°) ha conquistato un punto solo grazie al ritiro di Sergio Pérez a tre giri dalla fine (il messicano si trovava in terza posizione) mentre Sebastian Vettel si è dovuto accontentare della tredicesima piazza.

A Sakhir il pilota britannico ha portato a casa il quinto successo consecutivo: un record personale eguagliato passato un po’ sottotraccia. Per l’assuefazione ai suoi trionfi e per l’incidente di Grosjean.

Come previsto Lewis Hamilton non si è adagiato sul Mondiale F1 2020 conquistato e sui sette titoli iridati e ha dominato anche il GP del Bahrein .

Max Verstappen non aveva niente da perdere e ha fatto tutto il possibile per soffiare a Hamilton la vittoria nel GP del Bahrein .

7 /10

Alexander Albon (Red Bull)



Alexander Albon è arrivato terzo nel GP del Bahrein solo in seguito al ritiro di Pérez: in condizioni normali non sarebbe riuscito a salire sul podio.

Poco importa: il secondo piazzamento stagionale in “top 3” rappresenta un’iniezione di fiducia per il pilota thailandese, in lotta per conservare il sedile in Red Bull il prossimo anno.