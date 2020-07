Valtteri Bottas e la Mercedes hanno iniziato alla grande il Mondiale F1 2020 con una vittoria nel GP d’Austria a Spielberg.

Una gara emozionante (tre safety-car) e ricca di sorprese: Charles Leclerc – nonostante una Ferrari lontana dalla forma ottimale (Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del decimo posto) – ha terminato la corsa in seconda posizione mentre Lando Norris (3°) ha ottenuto con la McLaren il primo podio in carriera nel Circus approfittando della penalità di 5 secondi rimediata da Lewis Hamilton, passato da secondo a quarto per aver provocato il ritiro di Alexander Albon nel finale. Mondiale F1 2020 – GP Austria: le pagelle

10 /10 Valtteri Bottas (Mercedes) Pole position, vittoria e – ovviamente – primo posto momentaneo nel Mondiale F1 2020: Valtteri Bottas ha dominato il GP d’Austria lasciando le briciole agli avversari. Il pilota finlandese ha monopolizzato il primo Gran Premio dopo il coronavirus grazie a un weekend di gara gestito in modo maturo e, considerando quanto ama il Red Bull Ring, ha tutte le carte in regola per fare bene anche domenica prossima nel GP di Stiria.

8 /10 Lewis Hamilton (Mercedes) Nonostante diversi errori – essersi fatto soffiare la pole dal compagno Bottas, venire penalizzato di tre posizioni in griglia per non aver rispettato la bandiera gialla durante le qualifiche e ricevere una penalità in gara di cinque secondi per aver rovinato la corsa di Albon – Lewis Hamilton è comunque riuscito a portare a casa un quarto posto. Il pilota britannico avrebbe secondo noi meritato un piazzamento in “top 3”: il contatto con il driver thailandese della Red Bull è, a nostro avviso, molto simile ad altre “scaramucce” avvenute in passato e mai sanzionate.

8 /10 Lando Norris (McLaren)

Lando Norris ha meritato il podio: non solo per aver tirato come un matto nel finale per soffiare il terzo posto a Hamilton (mossa che gli ha oltretutto consentito di conquistare un punto bonus grazie al giro veloce) ma anche per il sorpasso pazzesco ai danni di Sergio Pérez. Il giovane talento della McLaren ha portato a casa il primo piazzamento in “top 3” in carriera ed è andato a punti per la quarta gara consecutiva: estro e maturità.

7 /10 Charles Leclerc (Ferrari) Un secondo posto molto fortunato per Charles Leclerc: il pilota monegasco – autore di un ottimo sorpasso su Norris – ha approfittato degli errori altrui anche se va detto che i risultati conquistati in questo modo non sono meno dignitosi di altri. In una gara dura con una monoposto poco performante in rettilineo sono comunque arrivati 18 punti utilissimi per il Mondiale F1 2020 e il secondo podio consecutivo dopo la terza piazza rimediata a fine 2019 ad Abu Dhabi.

9 /10 Mercedes Anche nel 2020 la Mercedes ha la monoposto più veloce del Mondiale F1 ma va detto che Hamilton ha sofferto più del previsto contro Albon. Una doppietta sfumata per la scuderia tedesca, solo a causa di una penalità non del tutto meritata.

Mondiale F1 2020 – I risultati del GP d’Austria Prove libere 1 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:04.816

2 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:05.172

3 Max Verstappen (Red Bull) 1:05.418

4 Carlos Sainz Jr. (McLaren) 1:05.431

5 Sergio Pérez (Racing Point) 1:05.512 Prove libere 2 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:04.304

2 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:04.501

3 Sergio Pérez (Racing Point) 1:04.945

4 Sebastian Vettel (Ferrari) 1:04.961

5 Daniel Ricciardo (Renault) 1:04.972 Prove libere 3 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:04.130

2 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:04.277

3 Max Verstappen (Red Bull) 1:04.413

4 Sergio Pérez (Racing Point) 1:04.605

5 Charles Leclerc (Ferrari) 1:04.703 Qualifiche 1 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:02.939

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:02.951

3 Max Verstappen (Red Bull) 1:03.477

4 Lando Norris (McLaren) 1:03.626

4 Alexander Albon (Red Bull) 1:03.868