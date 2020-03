Il GP d’Australia a Melbourne aprirà ( coronavirus permettendo) il Mondiale F1 2020: la prima tappa del campionato del mondo di Formula 1 sarà trasmessa in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Reduce da cinque piazzamenti in “top 3” nelle ultime sei corse dello scorso anno, può vantare in Oceania otto pole position (di cui sei negli ultimi sei anni), due vittorie (l’ultima, però, cinque anni fa) e nove podi totali.

Lewis Hamilton vincerà il GP d’Australia 2020 ? Secondo noi e secondo i bookmaker sì. Il pilota britannico punta al settimo titolo iridato per eguagliare il record di Mondiali conquistati di Michael Schumacher e ha tutte le carte in regola per riuscirci.

La Ferrari non sembra molto in forma ma Sebastian Vettel vuole iniziare alla grande il Mondiale F1 2020 dopo un 2019 sotto le aspettative chiuso con tre Gran Premi fuori dal podio.

In Australia capiremo finalmente se Max Verstappen sarà davvero il principale rivale delle Mercedes nel Mondiale F1 2020 o se – al contrario – le Ferrari si sono nascoste durante i test di Barcellona.

Va detto, però, che Melbourne non è un circuito molto amato dal giovane talento della Red Bull (reduce da un Mondiale 2019 pazzesco terminato con tre GP di seguito sul podio): mai in “top 3” in qualifica e un terzo posto come miglior piazzamento lo scorso anno.