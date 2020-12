F1 2020 – Verstappen domina ad Abu Dhabi con la Red Bull

Max Verstappen ha vinto – anzi, ha dominato – il GP di Abu Dhabi a Yas Marina con la Red Bull davanti alle due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton (tornato in pista dopo essere guarito dal coronavirus). Il pilota olandese – capace di conquistare la pole position e di conservare la prima posizione per tutta la corsa – non è tuttavia riuscito a portare a casa il primo hat-trick e il primo Grande Slam in carriera: colpa di Daniel Ricciardo che gli ha soffiato il giro veloce nell’ultima tornata.