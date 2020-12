Il GP di Abu Dhabi a Yas Marina – ultima tappa del Mondiale F1 2020 – sarà trasmesso in diretta anche in chiaro su TV8 (oltre che su Sky). Di seguito troverete gli orari TV.

Il circuito di Yas Marina – sede del GP di Abu Dhabi , ultimo appuntamento del Mondiale F1 2020 – è un tracciato poco usurante per gli pneumatici. Partire bene in questa gara particolare – inizia con il chiaro e termina al buio – è molto importante: in undici edizioni solo Kimi Räikkönen nel 2012 è stato capace di trionfare senza scattare dalla prima fila.

Nella corsa mediorientale Max Verstappen proverà a soffiare il secondo posto iridato a Valtteri Bottas (anche se non sarà un’impresa semplice). Da seguire, inoltre, l’interessante “triello” Racing Point / McLaren / Renault per la terza piazza nel campionato Costruttori.

1° Max Verstappen (Red Bull)

Secondo la matematica Max Verstappen è ancora in corsa per soffiare a Bottas il secondo posto nel Mondiale F1 2020 ma non sarà una cosa facile.

Il pilota olandese sta vivendo un momento di crisi (non per colpa sua) e negli ultimi quattro GP è andato a punti in sole due occasioni. I suoi precedenti a Yas Marina sono però positivi: due podi negli ultimi due anni e sempre in “top 5” da quando corre con la Red Bull.