Grande festa Mercedes nel GP degli USA : Valtteri Bottas ha conquistato la corsa di Austin mentre Lewis Hamilton (2°) si è laureato per la sesta volta campione del mondo vincendo con due gare di anticipo il Mondiale F1 2019 .

In Texas le Ferrari hanno deluso: dopo quasi sei mesi la Scuderia di Maranello non è riuscita a piazzare neanche una monoposto sul podio. Charles Leclerc (4°) è stato penalizzato da problemi alla vettura nel primo stint mentre Sebastian Vettel è stato costretto al ritiro dopo soli 8 giri in seguito al cedimento del braccio superiore della sospensione posteriore destra.

Mondiale F1 2019 – GP USA: le pagelle