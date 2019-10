Lewis Hamilton è a un passo dal laurearsi campione del mondo per la sesta volta: gli basterà conquistare 4 punti (e quindi arrivare almeno ottavo). Una pura formalità per il pilota britannico della Mercedes .

F1 – Il pronostico del GP degli USA 2019

Il pilota inglese – reduce da due trionfi negli ultimi tre GP e da una striscia di sette Gran Premi consecutivi in “top 5” – si aggiudicherà quasi sicuramente il sesto titolo iridato in Texas.

Il pilota tedesco – in un ottimo stato di forma: un successo e due secondi posti negli ultimi quattro GP – farà di tutto per soffiare al compagno Leclerc il terzo posto nel Mondiale F1 2019 e secondo noi ci riuscirà.

3° Valtteri Bottas (Mercedes)

Valtteri Bottas non ama molto il Texas: tre quinti posti come migliori piazzamenti e mai in prima fila in griglia.

Il pilota finlandese, però, è l’unico che (teoricamente) può ancora soffiare il Mondiale a Hamilton e secondo noi domenica riuscirà a portare a casa un podio: ne ha già ottenuti 5 nelle ultime sei corse.