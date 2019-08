F1 2019 – Hamilton e Mercedes: ritorno alla vittoria in Ungheria

Credits: Photo by Dan Mullan/Getty Images

10 /10

Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen avrebbe meritato di vincere anche il GP d’Ungheria ma si è dovuto accontentare del secondo posto in seguito alla brillante strategia adottata dagli uomini Mercedes.

Il pilota olandese – autore di una prova eccezionale corredata dalla pole position (la prima in carriera) e dal giro veloce – è sempre più vicino alla seconda posizione nella classifica generale del Mondiale F1 2019 ed è in uno stato di forma pazzesco: terzo podio nelle ultime quattro corse e quasi un anno intero sempre piazzato in “top 5”.