F1 2019 – Doppietta Ferrari a Singapore, Vettel torna a vincere

L’inattesa doppietta Ferrari al GP di Singapore ha soddisfatto quasi tutti: Sebastian Vettel (primo) si è risollevato dopo oltre un anno passato senza salire sul gradino più alto del podio e gli uomini di Maranello hanno riportato due Rosse davanti a tutti dopo un digiuno lungo oltre due anni (Ungheria 2017).

Solo Charles Leclerc non è riuscito a godersi pienamente la festa del Cavallino: il pilota monegasco – autore della pole position, in testa nelle prime fasi della corsa e secondo sotto la bandiera a scacchi – si è sentito derubato della vittoria in seguito alla strategia decisiva di anticipare il pit-stop di Vettel. Mondiale F1 2019 – GP Singapore: le pagelle

10 /10 Sebastian Vettel (Ferrari) Una vittoria fortunata, una vittoria meritata ma – soprattutto – una vittoria che serviva. Il successo a Singapore ha risollevato il morale di Sebastian Vettel e ha rafforzato l’intera scuderia Ferrari.

9 /10 Charles Leclerc (Ferrari) Charles Leclerc si è sentito “sacrificato” dalla Ferrari per il bene di Vettel e della Scuderia ma un secondo posto (terzo podio consecutivo) non è assolutamente da buttare. Il driver monegasco ha avuto tutte le ragioni per essere deluso dall’esito del GP di Singapore ma avrebbe dovuto parlarne in privato con il team. Charles è giovane e avrà altre occasioni per rifarsi: in questo GP ha dimostrato di essere un pilota tanto veloce quanto continuo e di meritare il ruolo di “prima guida”.

8 /10 Lewis Hamilton (Mercedes) Senza gli errori di strategia della Mercedes (pit-stop chiamato troppo in ritardo) Lewis Hamilton sarebbe salito sul podio. Per il pilota britannico si tratta della terza corsa consecutiva senza successi: un leggero momento di crisi per un uomo che porterà comunque a casa il Mondiale F1 2019.

7 /10 Max Verstappen (Red Bull) La terza piazza di Max Verstappen è arrivata solo grazie agli errori della Mercedes. Il driver olandese – penalizzato da un motore Honda meno brillante del solito – è stato superato nella classifica del Mondiale F1 2019 da Leclerc: stessi punti nella classifica iridata ma con un solo secondo posto contro i due del monegasco.

10 /10 Ferrari Erano undici anni che la Ferrari non centrava tre vittorie consecutive. Gli uomini di Maranello hanno ottenuto una doppietta (dopo oltre due anni di digiuno) su uno dei circuiti meno adatti alla Rossa: merito delle eccellenti prestazioni della monoposto di Maranello e dell’ottima strategia del muretto.

