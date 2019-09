Gli orari TV (in diretta su Sky e in differita su TV8) del GP di Singapore, quindicesima tappa del Mondiale F1 2019

Il GP di Singapore – quindicesima tappa del Mondiale F1 2019 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Nell’unica corsa interamente in notturna del calendario la Mercedes dovrebbe tornare a dominare dopo due GP di relativa sofferenza ma la pioggia prevista per domenica potrebbe regalare qualche sorpresa.

Credits: Photo by Emmanuele Ciancaglini/NurPhoto via Getty Images Credits: Photo by Rosdiana Ciaravolo/Getty Images Credits: Photo by Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images Credits: Photo by Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images Credits: Photo by Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images /

F1 2019 – GP Singapore: cosa aspettarsi Il circuito cittadino di Singapore è il secondo più lento del Mondiale F1 2019 dopo quello di Monte Carlo: tante curve per un tracciato che premia le monoposto dotate di alto carico aerodinamico. Non aspettiamoci quindi una Ferrari in forma come a Spa e a Monza. Una pista che premia i piloti più esperti (qui hanno vinto solo campioni del mondo) e che punisce severamente il minimo errore. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio di Singapore, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

F1 2019 – Singapore, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8 Venerdì 20 settembre 2019 Prove libere 1 10:30-12:00 (diretta su Sky Sport F1) Prove libere 2 14:30-16:00 (diretta su Sky Sport F1) Sabato 21 settembre 2019 Prove libere 3 12:00-13:00 (diretta su Sky Sport F1) Qualifiche 15:00-16:00 (diretta su Sky Sport F1, differita alle 18:00 su TV8) Domenica 22 settembre 2019 Gara 14:10 (diretta su Sky Sport F1, differita alle 18:00 su TV8)

F1 – I numeri del GP di Singapore LUNGHEZZA CIRCUITO 5.065 m GIRI 61 RECORD IN PROVA Lewis Hamilton (Mercedes F1 W09 EQ Power +) – 1’36”015 – 2018 RECORD IN GARA Kevin Magnussen (Haas VF-18) – 1’41”905 – 2018 RECORD DISTANZA Lewis Hamilton (Mercedes F1 W09 EQ Power +) – 1h51’11”611 – 2018

F1 – Il pronostico del GP di Singapore 2019

1° Lewis Hamilton (Mercedes) Impossibile non considerare Lewis Hamilton il favorito assoluto del GP di Singapore: qui il cinque volte campione del mondo ha conquistato quattro vittorie, quattro pole position e sei podi totali. Senza contare che ha sempre chiuso le qualifiche in “top 5”. Dopo due Gran Premi senza successi il pilota britannico ha tutte le carte in regola per tornare in alto e per ristabilire le gerarchie nel Mondiale F1 2019.

2° Sebastian Vettel (Ferrari) Ora o mai più. Singapore deve essere il GP del riscatto per Sebastian Vettel. Il driver teutonico non ha più scuse e deve tornare grande su una pista molto amata (quattro vittorie, 4 pole, sette podi complessivi) che punisce i piloti meno esperti. Dopo un mese e mezzo lontano dalla “top 3” e oltre un anno a secco di successi è stato sorpassato in classifica dal compagno Leclerc. C’è bisogno di una svolta.

3° Daniel Ricciardo (Renault) Daniel Ricciardo non ha mai trionfato a Singapore ma ha sempre mostrato un certo feeling con la pista asiatica portando a casa quattro podi. Ci aspettiamo grandi cose dal pilota australiano – a secco di piazzamenti in top 3 da quasi un anno e mezzo – e dalla Renault, soprattutto considerando l’ottimo quarto posto rimediato in una pista poco adatta alle caratteristiche della monoposto francese come Monza.

Da tenere d'occhio: Valtteri Bottas (Mercedes) Valtteri Bottas, stimolato dai due podi rimediati nelle ultime due corse, punterà più che altro a difendere il secondo posto nel Mondiale F1 2019. I precedenti del finlandese nel GP di Singapore? Un podio due anni fa.