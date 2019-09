Il GP di Russia a Soči – sedicesima tappa del Mondiale F1 2019 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

F1 – Il pronostico del GP di Russia 2019

Impossibile non considerare Lewis Hamilton il favorito del GP di Russia : il cinque volte campione del mondo a Soči ha conquistato in cinque partecipazioni tre vittorie, un secondo posto e un quarto (ma, curiosamente, una sola pole position).

Reduce da un periodo non molto brillante (due podi nelle ultime cinque corse e un successo che manca da ormai cinque mesi), può essere la sorpresa del GP di Russia . Anche perché la Mercedes farà di tutto per permettergli di conservare la seconda posizione nel Mondiale F1 2019 .

Valtteri Bottas ama molto Soči : una vittoria, tre podi totali, una pole position e sempre in “top 3” in qualifica.

Da tenere d'occhio: Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen non si trova a proprio agio a Soči: come migliori piazzamenti in classifica ha ottenuto solo due quinti posti e in qualifica non è mai riuscito a scattare dalle prime tre file.

Il driver olandese correrà prevalentemente contro Leclerc: il suo obiettivo è quello di soffiare al monegasco il terzo posto iridato.