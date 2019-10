Come da noi previsto, Lewis Hamilton ha vinto con la Mercedes il GP del Messico. Il pilota britannico non si è però aggiudicato ancora il Mondiale F1 2019: per laurearsi per la sesta volta campione del mondo dovrà semplicemente conquistare quattro punti domenica prossima a Austin.

La Ferrari – favorita della corsa e capace di occupare la prima fila con entrambe le monoposto – si è dovuta invece accontentare di un secondo posto (con Sebastian Vettel) e di una quarta piazza (con Charles Leclerc) a causa principalmente di errate strategie. Mondiale F1 2019 – GP Messico: le pagelle

8 /10 Charles Leclerc (Ferrari) Un GP del Messico ricco di alti e bassi per Charles Leclerc: sabato ha conquistato la settima pole position stagionale approfittando della penalizzazione di Verstappen e al via è partito benissimo tenendosi dietro tutti i rivali. Come mai allora non è salito sul podio? La strategia sbagliata delle due soste non ha aiutato di certo, così come la lentezza dei meccanici nel secondo pit-stop e lo scarso feeling del pilota monegasco con le gomme hard.

10 /10 Lewis Hamilton (Mercedes) A Lewis Hamilton mancano solo 4 punti per conquistare il Mondiale F1 2019: gli basterà arrivare almeno ottavo domenica prossima a Austin. Oggi il pilota britannico – reduce dal secondo successo negli ultimi tre GP e dal terzo podio consecutivo – è stato protagonista di una gara splendida: nonostante non fosse il favorito ha dimostrato di essere il più veloce grazie al cambio gomme anticipato e a un’eccellente gestione degli pneumatici hard.

8 /10 Sebastian Vettel (Ferrari) Sebastian Vettel (terzo piazzamento in “top 3” nelle ultime quattro gare) aveva – come Leclerc – la vettura più veloce in rettilineo ma non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. I motivi sono tanti: l’errata gestione della strategia di Hamilton, il cambio gomme effettuato troppo tardi e un finale di gara nel quale il pilota tedesco – nonostante gomme più fresche – si è dovuto preoccupare più di difendere il secondo posto da Bottas che di cercare di soffiare la vittoria a Hamilton.

7 /10 Valtteri Bottas (Mercedes) Il terzo posto ottenuto da Valtteri Bottas in Messico – terzo podio consecutivo e quinto piazzamento in “top 3” negli ultimi sei GP – ha permesso al driver finlandese di ritardare i festeggiamenti del compagno Hamilton per la conquista del titolo iridato. Autore di una brutta partenza (ma molto bravo nella seconda parte della corsa nel tentativo di attaccare Vettel), è ancora ufficialmente in lotta per il Mondiale F1 2019 ma solo secondo la matematica.

7 /10 Ferrari La Ferrari aveva la monoposto più veloce in Messico ma le strategie sbagliate – ritardare il pit-stop di Vettel e fermare per due volte (la seconda, oltretutto, perdendo troppo tempo) Leclerc – hanno impedito al Cavallino di portare a casa il successo. Per la Scuderia di Maranello si tratta della quarta gara consecutiva senza vittorie ma anche del tredicesimo GP di seguito con almeno una vettura sul podio: continuità.

Mondiale F1 2019 – I risultati del GP del Messico Prove libere 1 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:17.327

2 Charles Leclerc (Ferrari) 1:17.446

3 Max Verstappen (Red Bull) 1:17.461

4 Alexander Albon (Red Bull) 1:17.949

5 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:18.005 Prove libere 2 1 Sebastian Vettel (Ferrari) 1:16.607

2 Max Verstappen (Red Bull) 1:16.722

3 Charles Leclerc (Ferrari) 1:17.072

4 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:17.221

5 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:17.570 Prove libere 3 1 Charles Leclerc (Ferrari) 1:16.145

2 Sebastian Vettel (Ferrari) 1:16.172

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:16.259

4 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:16.381

5 Carlos Sainz Jr. (McLaren) 1:16.638 Qualifiche 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:14.758

2 Charles Leclerc (Ferrari) 1:15.024

3 Sebastian Vettel (Ferrari) 1:15.170

4 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:15.262

5 Alexander Albon (Red Bull) 1:15.336