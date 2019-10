F1 2019 – Bottas vince il GP del Giappone, sesto Mondiale consecutivo per la Mercedes

Valtteri Bottas ha vinto il GP del Giappone a Suzuka: un successo che – unito al terzo posto di Lewis Hamilton – ha permesso alla Mercedes di conquistare il Mondiale F1 2019 Costruttori (il sesto consecutivo) con quattro gare di anticipo.

La Ferrari? Alti e bassi. Sebastian Vettel ha tagliato il traguardo in seconda posizione dopo aver ottenuto la pole poche ore prima – le qualifiche sono state spostate dal sabato alla domenica mattina a causa del tifone Hagibis – mentre Charles Leclerc ha chiuso in settima piazza e ha ricevuto una penalità di 15 secondi (5 per aver rovinato la gara di Max Verstappen e 10 per aver continuato a girare in pista con la monoposto danneggiata). Mondiale F1 2019 – GP Giappone: le pagelle

10 /10 Valtteri Bottas (Mercedes) Valtteri Bottas – tornato al successo dopo quasi sei mesi e reduce dal quarto podio negli ultimi cinque GP – è rimasto l’unico pilota che teoricamente può soffiare a Hamilton il Mondiale F1 2019. Un evento che ovviamente non si verificherà…

9 /10 Lewis Hamilton (Mercedes) Specchietto retrovisore rotto da un pezzo perso dalla monoposto di Leclerc e una gestione non ottimale delle gomme e dei pit-stop (la seconda sosta non era necessaria): Lewis Hamilton ha fatto il possibile nel GP del Giappone ma si è dovuto accontentare del terzo posto per motivi indipendenti dalla sua volontà. Il cinque volte campione del mondo (in attesa del sesto titolo iridato e con cinque podi conquistati negli ultimi sei Gran Premi) ha sbagliato solo in due occasioni: nella partenza non perfetta e nel finale, quando non è riuscito a superare Vettel.

8 /10 Sebastian Vettel (Ferrari) Sebastian Vettel aveva bisogno di un risultato importante e lo ha ottenuto a Suzuka, portando a casa il secondo podio negli ultimi tre Gran Premi e raggiungendo Verstappen in quarta posizione nella classifica del Mondiale F1 2019. Dopo aver conquistato la pole position a sorpresa ha rovinato tutto al via sbagliando i tempi e rischiando addirittura la penalizzazione per falsa partenza. Il pilota tedesco si è riscattato nel finale con un’ottima difesa dagli attacchi di Hamilton.

6 /10 Charles Leclerc (Ferrari) Un GP del Giappone da dimenticare per Charles Leclerc: a Suzuka il pilota monegasco ha interrotto la striscia che lo vedeva sul podio da quattro Gran Premi consecutivi. Al via ha mandato in testacoda Verstappen ed è rimasto in pista più del necessario con la monoposto danneggiata perdendo pezzi che hanno colpito in due occasioni la vettura di Hamilton.

10 /10 Mercedes Sesto Mondiale Costruttori consecutivo per la Mercedes: eguagliato il record della Ferrari tra il 1999 e il 2004. Anche nel 2019 le frecce d’argento hanno dominato a Suzuka: sesta vittoria e cinque gare con entrambe le monoposto in “top 3” negli ultimi sei anni.

Mondiale F1 2019 – I risultati del GP del Giappone Prove libere 1 1 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:28.731

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:28.807

3 Sebastian Vettel (Ferrari) 1:29.720

4 Charles Leclerc (Ferrari) 1:29.912

5 Max Verstappen (Red Bull) 1:30.046 Prove libere 2 1 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:27.785

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:27.885

3 Max Verstappen (Red Bull) 1:28.066

4 Charles Leclerc (Ferrari) 1:28.141

5 Sebastian Vettel (Ferrari) 1:28.376 Qualifiche 1 Sebastian Vettel (Ferrari) 1:27.064

2 Charles Leclerc (Ferrari) 1:27.253

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:27.293

4 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:27.302

5 Max Verstappen (Red Bull) 1:27.851