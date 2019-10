Gli orari TV (in diretta su Sky e in differita su TV8) del GP del Giappone a Suzuka, diciassettesima tappa del Mondiale F1 2019

Il GP del Giappone a Suzuka – diciassettesima tappa del Mondiale F1 2019 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

La Mercedes – imbattuta nel Sol Levante da cinque anni – può conquistare già qui il titolo Costruttori (dovrà fare 14 punti più della Ferrari) ma dovrà vedersela, oltre che con il Cavallino (che non vince qui da 15 anni), anche con Max Verstappen (pilota che ama particolarmente questo tracciato).

Credits: CREDITS: Photo by Clive Mason/Getty Images Credits: CREDITS: Thomas Niedermueller / www.niedermueller.de Credits: CREDITS: Photo by Charles Coates/Getty Images Credits: CREDITS: Photo by Charles Coates/Getty Images /

F1 2019 – GP Giappone: cosa aspettarsi Il circuito di Suzuka – sede del GP del Giappone – è molto amato dai piloti: una pista completa caratterizzata da curvoni veloci e da poche frenate importanti che premia i campioni. Dal 1993 a oggi solo Rubens Barrichello è stato capace di trionfare senza mai laurearsi campione del mondo. Partire bene qui è molto importante – dal 2009 (anno in cui Suzuka è tornata nel calendario del Mondiale F1) il vincitore è sempre scattato dalla prima fila – ma la pioggia abbondante prevista per sabato potrebbe rivoluzionare le qualifiche. Di seguito troverete il calendario del GP del Giappone, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

F1 2019 - Suzuka, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8 Venerdì 11 ottobre 2019 Prove libere 1 03:00-04:30 (diretta su Sky Sport F1) Prove libere 2 07:00-08:30 (diretta su Sky Sport F1) Sabato 12 ottobre 2019 Prove libere 3 05:00-06:00 (diretta su Sky Sport F1) Qualifiche 08:00-09:00 (diretta su Sky Sport F1, differita alle 15:00 su TV8) Domenica 13 ottobre 2019 Gara 07:10 (diretta su Sky Sport F1, differita alle 15:00 su TV8)

F1 - I numeri del GP del Giappone LUNGHEZZA CIRCUITO 5.807 m GIRI 53 RECORD IN PROVA Lewis Hamilton (Mercedes F1 W08 EQ Power +) – 1’27”319 – 2017 RECORD IN GARA Kimi Räikkönen (McLaren MP4-20) – 1’31”540 – 2005 RECORD DISTANZA Fernando Alonso (Renault R26) – 1h23’53”413 – 2006

F1 – Il pronostico del GP del Giappone 2019

1° Lewis Hamilton (Mercedes) Lewis Hamilton è il favorito assoluto del GP del Giappone secondo i bookmaker e anche secondo noi: cinque vittorie nel Sol Levante (quattro negli ultimi 5 anni), quattro pole position e sempre nelle prime due file da quando corre per la Mercedes. Il cinque volte campione del mondo è tutt’altro che fuori forma: quattro podi negli ultimi cinque Gran Premi disputati.

2° Valtteri Bottas (Mercedes) Valtteri Bottas non ha mai vinto a Suzuka ma nel 2018 è arrivato secondo e negli ultimi quattro anni ha tagliato il traguardo in “top 5” per tre volte. Dopo un’estate così così il pilota finlandese si è risollevato con tre podi nelle ultime quattro corse e può contare su una Mercedes che ama molto il tracciato nipponico.

3° Max Verstappen (Red Bull) Da quando corre con la Red Bull (tre anni) Max Verstappen è sempre salito sul podio del GP del Giappone e ha sempre centrato le prime due file in qualifica. Suzuka sarà secondo noi la corsa del riscatto per il driver olandese, salito una sola volta sul podio a settembre e desideroso di soffiare a Leclerc il terzo posto nel Mondiale F1 2019.

Da tenere d'occhio: Sebastian Vettel (Ferrari) Sebastian Vettel è in crisi nera (a settembre, tolta la vittoria a Singapore, ha combinato ben poco) e ha un disperato bisogno di risultati per non perdere le speranze di centrare la terza piazza nel campionato del mondo. Da quattro anni non chiude in “top 3” il GP del Giappone, anche se a Suzuka può vantare quattro vittorie e quattro pole position (tutte ottenute al volante della Red Bull) più sette podi totali.