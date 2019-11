Il GP del Brasile a Interlagos – penultima tappa del Mondiale F1 2019 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Con entrambi i titoli già assegnati (Piloti a Lewis Hamilton e Costruttori alla Mercedes) e con il secondo posto iridato già nelle mani di Valtteri Bottas bisognerà seguire la lotta per il “campionato degli umani” tra Charles Leclerc, Max Verstappen e Sebastian Vettel. Per quanto riguarda le scuderie, invece, la Renault deve recuperare 38 punti alla McLaren in due gare se vuole acciuffare il quarto posto: un’impresa tutt’altro che semplice…