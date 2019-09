F1 2019 – Super Leclerc in Belgio: prima vittoria in carriera

Charles Leclerc ha conquistato il GP del Belgio con la Ferrari: il giovane pilota monegasco si è aggiudicato a Spa-Francorchamps la prima corsa in carriera

Charles Leclerc ha conquistato la prima vittoria in F1 in carriera aggiudicandosi con la Ferrari il GP del Belgio 2019. Il giovane talento monegasco ha trionfato a Spa-Francorchamps e ha dedicato la vittoria all’amico/collega Anthoine Hubert, scomparso ieri sul circuito belga durante la gara di F2.

Un successo ottenuto abbastanza agevolmente davanti alle due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas anche grazie al lavoro di Sebastian Vettel, quarto in seguito a problemi con le gomme ma fondamentale nel tenere dietro il campione del mondo in carica. Erano oltre dieci mesi che la scuderia di Maranello non saliva sul gradino più alto del podio. Mondiale F1 2019 – GP Belgio: le pagelle

10 /10 Charles Leclerc (Ferrari) Charles Leclerc è stato semplicemente perfetto nel GP del Belgio: ha dominato per tutto il weekend (pole position, miglior tempo in due delle tre prove libere e vittoria) e ha portato a casa il primo trionfo in carriera in F1 nel giorno più triste del Mondiale 2019. Un successo che coincide con il primo Gran Premio della storia conquistato da un pilota del Principato di Monaco: una nazione piccolissima che aveva però già avuto due rappresentanti nel Circus in passato (Louis Chiron e Olivier Beretta).

9 /10 Sebastian Vettel (Ferrari) Se dovessimo giudicare il GP del Belgio di Sebastian Vettel solo in base al piazzamento sarebbe normale ritenersi insoddisfatti: un quarto posto e un successo che manca da un anno. La verità, però, è che il pilota tedesco – capace di conquistare un punto bonus grazie al giro veloce – ha svolto un ottimo lavoro da gregario: impossibilitato a lottare per la vittoria a causa di problemi agli pneumatici, ha permesso al compagno Leclerc di salire sul gradino più alto del podio rallentando per qualche giro Hamilton.

8 /10 Valtteri Bottas (Mercedes) Il rinnovo del contratto ha fatto bene a Valtteri Bottas: il driver finlandese – confermato in Mercedes anche per il 2020 – è tornato sul podio dopo due gare a secco di piazzamenti in “top 3”. Una corsa priva di guizzi ma concreta: esattamente quello che ci si aspetta dalla seconda guida della scuderia più forte del Mondiale F1 2019.

8 /10 Lewis Hamilton (Mercedes) Un secondo posto non è mai una delusione ma Lewis Hamilton per tutto il weekend (salvo che negli ultimi giri, con gli pneumatici di Leclerc ormai alla frutta) non è mai riuscito ad andare forte quanto le Ferrari. Poco male: il leader del Mondiale F1 2019 anche oggi è riuscito ad allungare in classifica su Bottas, Verstappen e Vettel ed è sempre più vicino al sesto titolo iridato.

10 /10 Ferrari Un eccellente lavoro di squadra ha permesso alla Ferrari nel GP del Belgio di tornare alla vittoria dopo un digiuno lungo oltre dieci mesi (USA 2018). Leclerc è stato velocissimo per tutto il weekend e forse sarebbe riuscito a difendersi da Hamilton anche senza l’aiuto del compagno Vettel. Spa-Francorchamps è un circuito favorevole alla Rossa: vedremo un Cavallino così in forma anche domenica prossima a Monza?

