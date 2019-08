Il GP del Belgio a Spa-Francorchamps – tredicesima tappa del Mondiale F1 2019 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8.

Credits: Photo by Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

Credits: Photo by Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

Credits: Photo by Marco Serena/NurPhoto via Getty Images

Credits: Photo by Marco Serena/NurPhoto via Getty Images

Il circuito di Spa-Francorchamps – sede del GP del Belgio – è il tracciato più lungo tra quelli presenti nel calendario del Mondiale F1 2019 ed è molto amato dai piloti per via della sua varietà. Quest’anno la gara dovrebbe corrersi con temperature basse.

F1 – Il pronostico del GP del Belgio 2019

Il leader del Mondiale F1 2019 – reduce da tre successi negli ultimi cinque Gran Premi disputati e sempre a punti da oltre un anno – ha tutte le carte in regola per consolidare il primato in classifica.

Il driver tedesco si è ripreso recentemente (due piazzamenti in “top 3” negli ultimi due GP) ma il suo ultimo trionfo risale proprio al Gran Premio del Belgio di dodici mesi fa.

La prima guida Red Bull è in uno stato di forma impressionante: due successi nelle ultime quattro prove del Mondiale F1 2019 e 21 GP consecutivi in “top 5”. Aspettiamoci una corsa epica.

Max Verstappen è olandese ma è nato in Belgio e non ama il circuito di “casa”: il miglior piazzamento è un terzo posto rimediato lo scorso anno.

Da tenere d'occhio: Valtteri Bottas (Mercedes)

Valtteri Bottas ha un disperato bisogno di risollevarsi: è l’unico modo che ha per convincere la Mercedes a offrirgli un sedile anche nel 2020. Per il momento la situazione non è delle migliori: due gare lontane dal podio e una vittoria che manca da oltre quattro mesi.

I precedenti del pilota finlandese nel GP del Belgio, oltretutto, non sono particolarmente brillanti: un terzo posto nel 2014 ai tempi della Williams e mai in prima fila in griglia.