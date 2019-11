F1 2019 – GP Abu Dhabi: cosa aspettarsi

Il circuito di Yas Marina – sede del GP di Abu Dhabi (una corsa che inizierà con il chiaro e terminerà con il buio) – è un tracciato poco usurante per gli pneumatici. Una pista maledetta per la Ferrari, che qui non è mai salita sul gradino più alto del podio. La Mercedes, invece, è imbattuta dal 2014 (anno in cui è iniziata l’era ibrida).

Partire bene è fondamentale: nelle scorse dieci edizioni solo Kimi Räikkönen nel 2012 è stato capace di trionfare senza scattare dalla prima fila. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio di Abu Dhabi, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.