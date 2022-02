Tra le novità più rilevanti – escludendo le modifiche tecniche e aerodinamiche dovute all’introduzione del nuovo regolamento – segnaliamo il ritorno della livrea argento dopo due anni di look “total black” e l’arrivo in squadra del britannico George Russell (già schierato dal team teutonico nel GP di Sakhir del 2020) che affiancherà il connazionale Lewis Hamilton .

Mercedes F1 W13: i piloti

Lewis Hamilton – nato il 7 gennaio 1985 a Stevenage (Regno Unito) – corre in F1 dal 2007 (sei stagioni con la McLaren e nove con la Mercedes) e ha conquistato sette Mondiali (2008, 2014, 2015, 2017-2020), 103 vittorie, 103 pole position, 59 giri veloci e 182 podi. Prima di gareggiare nel Circus il pilota inglese ha portato a casa il titolo britannico Formula Renault (2003), diversi successi in F3 nel 2005 (campionato europeo, GP di Monaco e Masters) e la serie GP2 nel 2006.

George Russell – nato il 15 febbraio 1998 a King’s Lynn (Regno Unito) – corre in F1 dal 2019 (tre stagioni con la Williams e un GP con la Mercedes) e in carriera può vantare un 15° posto nel Mondiale (2021), un podio e un giro veloce. Prima di correre in Formula 1 ha vinto il campionato britannico F4 (2014), il titolo GP3 (2017) e la serie F2 (2018).