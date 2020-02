Mercedes F1 W11 EQ Power+: i piloti

Lewis Hamilton – nato il 7 gennaio 1985 a Stevenage (Regno Unito) – corre in F1 dal 2007 (sei stagioni con la McLaren e sette con la Mercedes): il suo palmarès comprende sei titoli Mondiali (2008, 2014, 2015, 2017-2019), 84 vittorie, 88 pole position, 47 giri veloci e 151 podi.

Valtteri Bottas – nato il 28 agosto 1989 a Nastola (Finlandia) – gareggia in Formula 1 dal 2013 (quattro anni in Williams e tre in Mercedes). Vicecampione del mondo lo scorso anno, ha conquistato in carriera 7 vittorie, 11 pole position, 13 giri veloci e 45 podi.