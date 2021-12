McLaren F1: una nuova livrea per il GP di Abu Dhabi 2021

La McLaren MCL35M correrà il GP di Abu Dhabi a Yas Marina – ultima tappa del Mondiale F1 2021 – con una nuova livrea realizzata dall’egiziana Rabab Tantawy. Un progetto realizzato in collaborazione con Vuse (marchio di sigarette elettroniche statunitense sponsor del team britannico) nell’ambito della campagna Driven by Change, finalizzata alla promozione attraverso il motorsport di artisti emergenti over 25.