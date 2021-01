Jack Aitken, il “vecchio” debuttante

Jack Aitken nasce il 23 settembre 1995 a Londra ( Regno Unito ) e debutta con i kart nel 2002, ottenendo come miglior risultato in questa categoria il terzo posto nel campionato britannico Super 1 Rotax Mini Max 2010 vinto da Russell.

La F2 e la F1

Jack Aitken viene promosso in F2 nel 2018 (senza brillare particolarmente) e due anni dopo ha modo di debuttare in F1 per correre il GP di Sakhir 2020 al volante della Williams al posto di Russell, chiamato a sua volta dalla Mercedes per sostituire Lewis Hamilton positivo al coronavirus.

Una buona corsa terminata tagliando il traguardo in 16° posizione: un risultato migliore di quello del compagno canadese Nicholas Latifi, costretto al ritiro.