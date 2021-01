Imola nel calendario F1 2021

Il circuito di Imola sarà presente nel calendario del Mondiale F1 anche nel 2021 dopo essere stato sede lo scorso anno del GP dell’Emilia-Romagna. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ospiterà molto probabilmente il 18 aprile 2021 la seconda tappa del campionato del mondo di Formula 1.

La pista emiliana è già stata protagonista di 28 corse iridate: il GP d’Italia del 1980, il GP di San Marino dal 1981 al 2006 e il GP dell’Emilia-Romagna del 2020.

Salvo novità dell’ultim’ora saranno quindi due i Gran Premi del Mondiale F1 2021 che si terranno in Italia: l’appuntamento di Imola del 18 aprile e quello di Monza del 12 settembre. Di seguito troverete il calendario completo (non ancora ufficiale).

Calendario F1 2021

28 marzo 2021 – GP Bahrein (Sakhir)

18 aprile 2021 – (Imola) (in attesa dell’approvazione del Consiglio Automobilistico Mondiale della FIA)

2 maggio 2021 – GP da decidere

9 maggio 2021 – GP Spagna (Barcellona)

23 maggio 2021 – GP Monaco (Monte Carlo)

6 giugno 2021 – GP Azerbaigian (Baku)

13 giugno 2021 – GP Canada (Montréal)

27 giugno 2021 – GP Francia (Le Castellet)

4 luglio 2021 – GP Austria (Red Bull Ring)

18 luglio 2021 – GP Gran Bretagna (Silverstone)

1 agosto 2021 – GP Ungheria (Hungaroring)

29 agosto 2021 – GP Belgio (Spa-Francorchamps)

5 settembre 2021 – GP Olanda (Zandvoort)

12 settembre 2021 – GP Italia (Monza)

26 settembre 2021 – GP Russia (Soči)

3 ottobre 2021 – GP Singapore (Singapore)

10 ottobre 2021 – GP Giappone (Suzuka)

24 ottobre 2021 – GP USA (Austin)

31 ottobre 2021 – GP Città del Messico (Città del Messico)

7 novembre 2021 – GP Brasile (San Paolo)

21 novembre 2021 – GP Australia (Melbourne) (in attesa dell’approvazione del Consiglio Automobilistico Mondiale della FIA)

5 dicembre 2021 – GP Arabia Saudita (Gedda) (in attesa dell’omologazione del circuito)

12 dicembre 2021 – GP Abu Dhabi (Yas Marina)