Formula 1: le migliori scuderie degli anni ‘10

La Formula 1 negli anni ‘10 del XXI secolo ha visto grandi novità per quanto riguarda le scuderie: il decennio che sta per finire è stato infatti monopolizzato prima da un team giovane (la Red Bull) e poi da una squadra gloriosa tornata in F1 nel 2010 dopo ben 55 anni di assenza (la Mercedes).

Di seguito troverete la nostra classifica – che analizza il periodo dal 2010 al 2019 soprattutto dal punto di vista dei risultati – delle migliori scuderie di F1 degli anni ‘10: un periodo caratterizzato dal rientro (nella prima metà del decennio) di un’icona del Circus come la Lotus e dalla crisi dei team che hanno fatto la storia di questo sport: Ferrari, McLaren e Williams. Scopriamo insieme la graduatoria.