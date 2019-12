Formula 1: i migliori piloti degli anni ‘10

Gli anni ‘10 del XXI secolo sono stati molto importanti per la Formula 1: il passaggio ai motori ibridi, l’addio alle corse del pilota più grande di tutti i tempi (Michael Schumacher), il grande ritorno della Mercedes, la stagione più bella della storia della F1 – quella del 2012 – con ben sei campioni del mondo al via e la tragedia di Jules Bianchi. Senza dimenticare il fatto che per la prima volta la Ferrari ha chiuso un decennio senza conquistare neanche un Mondiale.

Di seguito troverete la nostra classifica – che analizza il periodo dal 2010 al 2019 soprattutto dal punto di vista dei risultati – dei migliori piloti di F1 degli anni ‘10: scopriamola insieme.