La parte anteriore della Ferrari SF1000 estremizza il concetto già proposto nel 2019 dalla SF90 con un maggiore sbalzo per le strutture che sorreggono l’ala.

Ferrari SF1000: la sospensione anteriore

Le sospensioni anteriori della Ferrari SF1000 hanno beneficiato di alcuni miglioramenti in vista del Mondiale F1 2020: in particolare è stata curata l’integrazione degli attacchi con la presa aria freni per massimizzare il carico aerodinamico garantendo al tempo stesso il corretto raffreddamento di dischi e pinze.