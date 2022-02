Di seguito troverete le foto e i dati della rossa Formula 1 di Maranello, chiamata così per celebrare il 75° anniversario della. 125 S , la prima Ferrari di sempre.

Ferrari F1-75: i piloti

Carlos Sainz Jr. – nato l’1 settembre 1994 a Madrid (Spagna) – corre in F1 dal 2015 quasi tre stagioni con la Toro Rosso, oltre un anno con la Renault, due anni in McLaren e uno con la Ferrari) e ha conquistato il quinto posto nel Mondiale 2021, un giro veloce e 6 podi. Il suo palmarès pre-Formula 1 comprende due titoli in Formula Renault: campione nordeuropeo nel 2011 e campione 3.5 nel 2014.

Charles Leclerc – nato il 16 ottobre 1997 a Monte Carlo (Principato di Monaco) corre in F1 dal 2018 (una stagione con la Sauber e tre con la Ferrari) e ha portato a casa il quarto posto nel Mondiale 2019, 2 vittorie, 9 pole position, 4 giri veloci e 13 podi. Prima di entrare nel Circus è stato campione GP3 nel 2016 e F2 nel 2017.