Ferrari F1 2021: cinque piloti per il dopo Vettel

Valtteri Bottas (Finlandia)

PERCHÉ SÌ: La migliore seconda guida per Leclerc: rapido ma non abbastanza per impensierire il monegasco. In più conosce tutti i segreti della Mercedes.

PERCHÉ NO: Guida la monoposto più veloce del Mondiale F1 ma ha dato tutto quello che ha potuto solo lo scorso anno. In più la Ferrari dal 2008 ha sempre avuto almeno un campione del mondo in squadra. Va detto, però, che nel 2007 la scelta di affrontare il dopo Schumacher senza piloti iridati portò bene…