Ferrari F1 2020: presentazione l’11 febbraio a Reggio Emilia

La presentazione ufficiale della nuova monoposto Ferrari che correrà nel Mondiale F1 2020 si terrà martedì 11 febbraio alle 18:30 al Teatro Valli di Reggio Emilia. Il capoluogo emiliano è stato scelto in quanto proprio a Reggio – nel 1797 – è nato il tricolore, poi adottato come bandiera dall’Italia nel 1861. I tifosi della Rossa potranno seguire l’evento in streaming sulla pagina Facebook della Scuderia di Maranello.

La nuova Ferrari F1 per il 2020 non porterà grosse rivoluzioni rispetto alla vettura dello scorso anno (i veri cambiamenti arriveranno – grazie ai nuovi regolamenti – nel 2021) e sarà guidata, come nel 2019, dal tedesco Sebastian Vettel (quattro Mondiali Formula 1 consecutivi conquistati tra il 2010 e il 2013) e dal monegasco Charles Leclerc (4° nel Mondiale 2019).