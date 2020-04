F1 TV Access gratis: 10 cose che vale la pena vedere

Certo. Anche subito dopo l’ iscrizione a F1 TV Access basta collegarsi al proprio account e cliccare su Manage Account . A quel punto bisogna andare nella sezione My subscription e annullare la sottoscrizione: l’offerta scadrà automaticamente dopo 30 giorni dall’attivazione.

Chi ha beneficiato dei 30 giorni gratis su F1 TV Access riceverà poco prima della scadenza un avviso nel quale verrà chiesto se si intende cancellare l’offerta o continuarla (a un prezzo di 2,99 euro al mese o 26,99 euro all’anno). In caso di mancata risposta il sistema procede con il rinnovo automatico mensile e con l’addebito sulla carta.

A quel punto si riceve un codice promozionale da usare al momento dell’ iscrizione : bisogna selezionare il pacchetto mensile in omaggio e inserire i dati personali e della carta di credito.

Per avere i 30 giorni gratis su F1 TV Access (disponibile su non più di sei dispositivi ) è sufficiente cliccare su questo link e inserire l’indirizzo e-mail.

F1 TV Access è gratis per 30 giorni : gli appassionati del Circus avranno a disposizione 1.400 ore di contenuti relativi alla Formula 1 tra cui numerosi GP completi (senza dimenticare gli highlights di tutte le gare) dal 1981 a oggi.

In un Mondiale F1 1988 dominato dalla McLaren la Ferrari corre il primo Gran Premio d’Italia dalla morte di Enzo Ferrari (avvenuta solo quattro settimane prima) con l’austriaco Gerhard Berger e il nostro Michele Alboreto .

La prima e unica vittoria in carriera del francese Jean Alesi riporta dopo due anni il Cavallino al primo posto tra le scuderie con più successi in F1 .

Una carambola pazzesca al via, la “scaramuccia” tra Schumacher e il britannico David Coulthard e l’ultimo trionfo di sempre di un altro pilota di Sua Maestà ( Damon Hill ).

Un capolavoro di strategia Ferrari : una vittoria ottenuta con quattro soste ai box in una gara priva di safety-car .

Ci sono un tedesco ( Sebastian Vettel ) e un australiano ( Mark Webber ) che corrono per la stessa scuderia (la Red Bull ): il resto è storia…

GP Germania 2010

“Fernando is faster than you” (Fernando è più veloce di te): la risposta Ferrari al divieto di effettuare ordini di scuderia.