F1 – Sainz Jr. alla Ferrari dal 2021

Ora è ufficiale: Carlos Sainz Jr. correrà con la Ferrari in F1 nel Mondiale 2021 al posto di Sebastian Vettel. Il pilota spagnolo – attualmente in McLaren – ha firmato un contratto fino al 2022 e affiancherà il monegasco Charles Leclerc.

Sainz Jr. alla Ferrari: le dichiarazioni di Mattia Binotto

“Sono felice di poter annunciare che Carlos entrerà a far parte della Scuderia Ferrari a cominciare dalla stagione 2021”, ha dichiarato Mattia Binotto, Managing Director Gestione Sportiva e Team Principal della squadra di Maranello. “Con già cinque campionati alle spalle, ha dimostrato di possedere un grande talento e ha messo in evidenza quelle doti tecniche e caratteriali che lo rendono il profilo ideale per essere parte della nostra famiglia”.

Sainz Jr. alla Ferrari: le dichiarazioni di Carlos Sainz Jr.

“Sono molto felice di avere l’opportunità di correre per la Scuderia Ferrari dal 2021 e sono entusiasta pensando al mio futuro con questa squadra”, ha dichiarato Carlos Sainz Jr.. “Ho comunque ancora un anno importante da trascorrere con McLaren Racing e non vedo l’ora di tornare a gareggiare in questa stagione”.

Carlos Sainz Jr.: la storia

Carlos Sainz Jr. – nato l’1 settembre 1994 a Madrid (Spagna) – corre in Formula 1 dal 2015 (quasi tre stagioni con la Toro Rosso, da ottobre 2017 fino a fine 2018 con la Renault e un anno al volante della McLaren) e ha conquistato in carriera un sesto posto nel Mondiale 2019 e un podio.