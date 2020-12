F1 – Sergio Pérez alla Red Bull nel 2021

Sergio Pérez correrà con la Red Bull il Mondiale F1 2021: il pilota messicano prenderà il posto del thailandese Alexander Albon nella scuderia austriaca e affiancherà l’olandese Max Verstappen.

Sergio Pérez – nato il 26 gennaio 1990 a Guadalajara (Messico) – corre in Formula 1 dal 2011 (due stagioni con la Sauber, una con la McLaren, cinque con la Force India e due con la Racing Point). In carriera può vantare un quarto posto come miglior piazzamento nel Mondiale (2020), una vittoria, quattro giri veloci e 10 podi.