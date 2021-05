La Formula 1 sbarca a Barcellona per il GP di Spagna: la quarta tappa del Mondiale F1 2021 sarà trasmessa in diretta in chiaro anche su TV8 (oltre che su Sky). Di seguito troverete gli orari TV.

La Mercedes cercherà di conquistare la vittoria con Lewis Hamilton su un circuito molto amato ma Max Verstappen e la Red Bull non sono mai stati così veloci.

F1 2021 – GP Spagna: cosa aspettarsi

Il circuito di Barcellona – sede del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale F1 2021 – è stato modificato nella parte finale: una scelta che renderà la pista più rapida ma che al tempo stesso ridurrà le possibilità di sorpasso. Attenzione alla pioggia prevista per domenica che potrebbe scombussolare i piani di molti team.

Partire bene qui è fondamentale, così come guidare una Mercedes: nell’era ibrida, infatti, solo Verstappen al debutto con la Red Bull nel 2016 è stato in grado di trionfare senza scattare dalla prima fila e senza correre per la Stella. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio di Spagna, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.