Il circuito di Portimão – sede del GP del Portogallo – è un tracciato ricco di saliscendi e molto impegnativo per gli pneumatici .

La Mercedes cercherà di bissare la doppietta ottenuta lo scorso anno nella corsa lusitana con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ma dovrà fare i conti con una Red Bull e un Max Verstappen in forma smagliante.

Il GP del Portogallo a Portimão – terza tappa del Mondiale F1 2021 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Credits: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Un inizio di Mondiale F1 2021 non eccezionale, quello di Valtteri Bottas : terzo in Bahrein e eliminato da Russell a Imola.



Lando Norris è la rivelazione di questo inizio di Mondiale F1 2021: un podio in Bahrein e un quarto posto a Imola che gli hanno permesso di conquistare la terza piazza nel campionato del mondo dietro a Hamilton e Verstappen.

Il pilota britannico – solo tredicesimo lo scorso anno in Portogallo – è in uno stato di forma impressionante: quattro arrivi in “top 5” negli ultimi cinque Gran Premi disputati.