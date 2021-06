F1 2021: il GP di Turchia torna nel calendario

Il GP di Turchia è stato reinserito nel calendario del Mondiale F1 2021: la corsa di Istanbul si terrà domenica 3 ottobre al posto del Gran Premio di Singapore cancellato tre settimane fa.

Un’annata decisamente tormentata per la gara turca, entrata nel calendario iridato ad aprile per rimpiazzare il 13 giugno la tappa del Canada e cancellata il mese scorso per poi tornare oggi.

Il Gran Premio di Turchia sarà quindi la sedicesima tappa del Mondiale F1 2021 e si correrà tra il GP di Russia e il GP del Giappone. Il circuito di Istanbul ha ospitato il campionato del mondo di Formula 1 dal 2005 al 2011 ed è tornato nel 2020 in seguito alle modifiche al calendario dovute alla pandemia di Covid-19. Felipe Massa è il pilota che ha vinto più edizioni di questa gara (3) mentre tra le scuderie il primato di successi appartiene alla Ferrari (tre).