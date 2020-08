Altre quattro gare sono state aggiunte al calendario del Mondiale F1 2020: in autunno vedremo il ritorno del GP di Turchia (a Istanbul il 15 novembre), due corse in Bahrein (Gran Premio del Bahrein il 29 novembre e GP di Sakhir il 6 dicembre) e il consueto finale di stagione ad Abu Dhabi il 13 dicembre.

Ma non è tutto: il GP di Cina è stato annullato a causa del coronavirus. Resta da capire la sorte del Gran Premio del Vietnam, ancora segnato ufficialmente come “rinviato”.

F1 – GP Turchia 2020 a Istanbul: tutti i dettagli

Il circuito di Istanbul tornerà nel Mondiale F1 dopo un’assenza di nove anni per il GP di Turchia che si terrà il 15 novembre 2020.

Il tracciato ha ospitato sette Gran Premi validi per il Mondiale Formula 1 dal 2005 al 2011: il pilota che ha vinto più gare su questa pista (3) è stato il brasiliano Felipe Massa mentre la scuderia più titolata qui (sempre con tre successi) è la Ferrari.

F1 – GP Bahrein 2020 a Sakhir: tutti i dettagli

Il GP del Bahrein – presente nel calendario del Mondiale F1 dal 2004 al 2010 e dal 2012 al 2019 – si disputerà il 29 novembre 2020 sul circuito di Sakhir.

Sebastian Vettel è il pilota che può vantare più vittorie in questa corsa (4) e per quanto riguarda le scuderie la regina è la Ferrari (6).

F1 – GP Sakhir 2020: tutti i dettagli

Il circuito di Sakhir ospiterà una settimana dopo il Gran Premio del Bahrein il GP di Sakhir. La corsa si terrà il 6 dicembre 2020.

F1 – GP Abu Dhabi 2020: tutti i dettagli

Il tormentato Mondiale F1 di quest’anno terminerà il 13 dicembre 2020 con il GP di Abu Dhabi (presente nel calendario del Circus dal 2009).

Il pilota che è passato più volte per primo sotto la bandiera a scacchi a Yas Marina è stato Lewis Hamilton (5 successi) mentre per quanto riguarda le scuderie troviamo in prima posizione la Mercedes con sei vittorie.

Calendario F1 2020 – Le diciassette gare del Mondiale

1 – GP Austria (Red Bull Ring) – 5 luglio 2020

2 – GP Stiria (Red Bull Ring) – 12 luglio 2020

3 – GP Ungheria (Hungaroring) – 19 luglio 2020

4 – GP Gran Bretagna (Silverstone) – 2 agosto 2020

5 – GP 70° Anniversario (Silverstone) – 9 agosto 2020

6 – GP Spagna (Barcellona) – 16 agosto 2020

7 – GP Belgio (Spa-Francorchamps) – 30 agosto 2020

8 – GP Italia (Monza) – 6 settembre 2020

9 – GP Toscana (Mugello) – 13 settembre 2020

10 – GP Russia (Soči) – 27 settembre 2020

11 – GP Eifel (Nürburgring) – 11 ottobre 2020

12 – GP Portogallo (Portimão) – 25 ottobre 2020

13 – GP Emilia-Romagna (Imola) – 1 novembre 2020

14 – GP Turchia (Istanbul) – 15 novembre 2020

15 – GP Bahrein (Sakhir) – 29 novembre 2020

16 – GP Sakhir (Sakhir) – 6 dicembre 2020

17 – GP Abu Dhabi (Yas Marina) – 13 dicembre 2020