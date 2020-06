F1 2020, i primi otto GP del Mondiale

La F1 ha pubblicato il calendario dei primi otto GP del Mondiale 2020: otto corse in due mesi con due doppi appuntamenti al Red Bull Ring (inizio della stagione il 5 luglio con il Gran Premio d’Austria e una secondo evento chiamato GP della Stiria una settimana dopo) e a Silverstone (GP di Gran Bretagna il 2 agosto e GP 70° Anniversario sette giorni più tardi).

Di seguito troverete il calendario delle prime otto gare del Mondiale F1 2020 (per le altre tappe bisognerà attendere ancora): 8 GP in due mesi disputati tutti in Europa (oltre all’Austria e al Regno Unito troviamo l’Ungheria, la Spagna, il Belgio e l’Italia).

Calendario F1 2020: le prime otto gare del Mondiale

1 – GP Austria (Red Bull Ring) – 5 luglio 2020

2 – GP Stiria (Red Bull Ring) – 12 luglio 2020

3 – GP Ungheria (Hungaroring) – 19 luglio 2020

4 – GP Gran Bretagna (Silverstone) – 2 agosto 2020

5 – GP 70° Anniversario (Silverstone) – 9 agosto 2020

6 – GP Spagna (Barcellona) – 16 agosto 2020

7 – GP Belgio (Spa-Francorchamps) – 30 agosto 2020

8 – GP Italia (Monza) – 6 settembre 2020