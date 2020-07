F1 2020 – Mugello e Soči entrano nel calendario

Il calendario del Mondiale F1 2020 si arricchisce con due gare: dopo l’appuntamento di Monza le monoposto del Circus si sposteranno al Mugello per il GP di Toscana (previsto per il 13 settembre) e successivamente a Soči per il Gran Premio di Russia (27 settembre).

Il GP di Toscana che si disputerà sulla pista del Mugello – circuito di proprietà della Ferrari – sarà oltretutto il millesimo Gran Premio per la Scuderia di Maranello e questo spiega il nome completo della corsa: Gran Premio della Toscana Ferrari 1000.

L’ingresso nel calendario dei Gran Premi di Toscana e di Russia ha portato a dieci il numero di tappe del Mondiale F1 2020: scopriamole insieme.

Calendario F1 2020 – Le prime dieci gare del Mondiale

1 – GP Austria (Red Bull Ring) – 5 luglio 2020

2 – GP Stiria (Red Bull Ring) – 12 luglio 2020

3 – GP Ungheria (Hungaroring) – 19 luglio 2020

4 – GP Gran Bretagna (Silverstone) – 2 agosto 2020

5 – GP 70° Anniversario (Silverstone) – 9 agosto 2020

6 – GP Spagna (Barcellona) – 16 agosto 2020

7 – GP Belgio (Spa-Francorchamps) – 30 agosto 2020

8 – GP Italia (Monza) – 6 settembre 2020

9 – GP Toscana (Mugello) – 13 settembre 2020

10 – GP Russia (Soči) – 27 settembre 2020