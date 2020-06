F1 2020 al Mugello: le foto dei test Ferrari

In attesa del Mondiale F1 2020 il circuito del Mugello ha ospitato un test Ferrari: Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno ripreso confidenza con l’abitacolo di una monoposto guidando sul tracciato toscano una SF71H del 2018 e hanno inoltre potuto collaudare i protocolli anti Covid-19 con tutta la Scuderia.

Ieri Vettel (al mattino) e Leclerc (nel pomeriggio) hanno percorso al volante della Ferrari l’equivalente della distanza di un GP: un test volutamente organizzato in condizioni identiche a quelle che il team di Maranello troverà a inizio luglio in Austria nella prima prova del campionato del mondo. I meccanici e gli ingegneri hanno lavorato indossando le mascherine e rispettando il distanziamento sociale nel box in configurazione modificata e lo stesso hanno fatto Charles e Sebastian quando all’ora di pranzo si sono scambiati il sedile della Rossa.

Le dichiarazioni di Charles Leclerc dopo il test Ferrari al Mugello “Che bello essere tornati a girare in pista per davvero, mi mancava! Anche se sono stato piuttosto attivo nelle gare virtuali in questa lunga pausa avevo bisogno di tornare a provare la percezione fisica della velocità. Aver potuto girare su un circuito spettacolare come il Mugello, per la prima volta al volante di una Formula 1, ha contribuito a rendere questa giornata ancora più memorabile. Ora guardiamo all’inizio della stagione. Dalla prossima settimana si fa sul serio!”.