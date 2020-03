F1 2020 – Cancellato il GP d’Australia per il coronavirus

Ora è ufficiale: il GP d’Australia a Melbourne – prima tappa del Mondiale F1 2020 – è stato cancellato per il coronavirus.

La decisione è stata presa 12 ore dopo il ritiro dalla corsa della McLaren in seguito alla positività al Covid-19 di un membro del team britannico e solo due ore prima dell’inizio delle prove libere, con il pubblico già in fila in attesa di entrare nel circuito di Albert Park.

Il GP d’Australia è entrato nel calendario del Mondiale F1 nel 1985 e si corre a Melbourne dal 1996: Michael Schumacher è il pilota che ha vinto più edizioni della corsa oceanica (4) mentre la McLaren detiene il record tra le scuderie con 11 successi.