Esteban Ocon, intervista al pilota Alpine F1

L’Esteban Ocon intervistato prima del GP d’Italia 2021 a Monza è molto diverso da quello incontrato online prima di Imola: quello dello scorso aprile era un pilota motivato reduce da molte sfortune mentre ieri abbiamo chiacchierato (insieme a giornalisti di altre testate in una videochat) con un driver che ha avuto modo di dimostrare in pista il proprio valore regalando alla Alpine la prima vittoria di sempre in F1 (in Ungheria lo scorso 1 agosto).

Esteban Ocon: la biografia del pilota Alpine F1

Esteban Ocon – nato il 17 settembre 1996 a Évreux (Francia) – ha debuttato in F1 nel 2016 con la Manor dopo aver mostrato ottime cose nelle categorie minori (campione Formula Renault 2.0 Alps 2012 e campione GP3 2013) e dopo due stagioni con la Force India e un 2019 lontano dal Circus è tornato in Formula 1 nel 2020 con la Renault e quest’anno sta affrontando il Mondiale 2021 a volante della Alpine. Il suo palmarès nella massima serie comprende una vittoria e due podi.

Cosa ti aspetti dalla gara di domenica?

In passato a Monza ho fatto delle belle gare: due sesti posti, un terzo posto in qualifica sul bagnato nel 2017. Spero di fare un buon weekend. Punto alla Q3 e a finire a punti.

Sei stanco dopo tre GP in tre settimane?

È difficile per tutti fare tre Gran Premi consecutivi però non posso dire di essere stanco perché ci sono tanti piloti che vorrebbero essere qui al mio posto. È duro per i meccanici, per chi monta le hospitality, per chi si occupa di organizzare tutto nel paddock.

Nel 2022 rivedremo Albon in F1 dopo un anno di stop e anche tu hai vissuto un’esperienza simile: quanto è difficile per un pilota una situazione di questo tipo?

È la cosa peggiore che può succedere in carriera: non sapevo quando e se sarei potuto ritornare. Sono molto contento per Alex: è un bravo ragazzo e ha fatto una bella carriera finora. Gli auguro il meglio.

Chi pensi che vincerà il Mondiale 2021? Hamilton o Verstappen?