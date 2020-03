Il calendario del Mondiale F1 2020 (per il momento) è composto da 21 GP come lo scorso anno, anche se va detto che c’è una ventiduesima tappa – il Gran Premio della Cina – rinviata a data da destinarsi per via del coronavirus. Una stagione particolare, con due nuove gare (Vietnam e Olanda) che hanno preso il posto della Germania.

Di seguito troverete il calendario completo del Mondiale F1 2020, le mappe e le caratteristiche dei circuiti compresi i record sul giro e gli orari per seguire le prove libere, le qualifiche e le gare. Senza dimenticare le corse che verranno trasmesse in diretta TV anche in chiaro su TV8 e non solo su Sky Sport F1.

Mondiale F1 2020 – Il calendario e i circuiti