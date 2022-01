Alpine, la storia in F1

La Alpine ha debuttato in F1 solo lo scorso anno ma si è già tolta qualche soddisfazione: la scuderia francese – erede del glorioso team Renault – ha iniziato alla grande la sua avventura nel Circus conquistando una vittoria nella stagione d’esordio e punta a essere una delle sorprese del Mondiale 2022. Scopriamo insieme la storia (breve, per il momento) della squadra transalpina.

Il debutto

L’esordio della Alpine in F1 – il 28 marzo 2021 in Bahrein – non è molto fortunato: Ocon chiude 13° dopo essere stato tamponato da Vettel mentre Alonso è costretto al ritiro a causa di un sacchetto per il cibo infilatosi nel condotto del freno posteriore.

La situazione migliora in Emilia-Romagna e in Portogallo (entrambe le monoposto a punti) e alla sesta gara in Azerbaigian il team francese chiude per la prima volta in “top 6” grazie alla sesta piazza di Fernando.