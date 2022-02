La livrea della Alpine A522 – dotata di un motore Renault – presenta numerosi tocchi rosa dovuti al nuovo main sponsor BWT. Nei primi due GP della stagione (Bahrein e Arabia Saudita) le due vetture transalpine saranno verniciate interamente di rosa come le ultime Force India e le Racing Point.

Alpine A522: le caratteristiche tecniche

Telaio

Monoscocca composita stampata a nido d’ape in fibra di carbonio ed alluminio, prodotta da BWT Alpine F1 Team e progettata per la massima resistenza e un peso minimo. Integra il gruppo propulsore Renault E-Tech 2022 come elemento autoportante.

Sospensione anteriore

I triangoli superiori e inferiori in fibra di carbonio azionano un bilanciere interno attraverso un sistema push-rod. Questo è collegato a una barra di torsione e a una coppia di ammortizzatori montati all’interno della sezione anteriore del monoscocca. Montanti in alluminio, ruote BBS lavorate in magnesio e copridadi standard.

Sospensione posteriore

I triangoli superiori e inferiori in fibra di carbonio azionano le barre di torsione e gli ammortizzatori montati orizzontalmente sulla trasmissione mediante un sistema di tiranti. Montanti in alluminio, ruote BBS lavorate in magnesio e copridadi standard FIA.

Trasmissione

Trasmissione semiautomatica in carbonio otto rapporti con retromarcia. Sistema “Quickshift” per massimizzare la fluidità e la velocità di cambio marce con un differenziale a comando idraulico. Comandi idraulici supplementari per azionare il gruppo propulsore, il servosterzo, il DRS e la frizione.

Sistema di alimentazione

Serbatoio in gomma con rinforzo in kevlar, omologato con l’incorporazione della pompa di adescamento del sistema di alimentazione del carburante.

Centralina

Centralina elettronica standard MES-Microsoft.

Impianto frenante

Dischi e pastiglie in carbonio. Pinze e pompa del freno Brembo S. p. A. con sistema “brake by wire” perfettamente integrato.

Posto guida

Sedile pilota rimovibile realizzato in composito di carbonio di forma anatomica, con cintura di sicurezza a sei punti per un set completo zavorrato fino a 80 kg. Nel volante sono integrati i comandi dei cambi marce, la leva della frizione, il DRS e le opzioni di visualizzazione del display.

Dimensioni e peso

Peso totale: 795 kg con pilota, telecamere e zavorra.