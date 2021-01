AlphaTauri, l’altra Italia in F1

Non di sola Ferrari vive la F1 in Italia. A poco più di 100 km di distanza da Maranello – a Faenza – ha infatti sede la seconda scuderia tricolore del Circus: l’AlphaTauri.

Il team romagnolo – erede di Minardi e Toro Rosso – ha debuttato in Formula 1 solo lo scorso anno ma nella sua stagione d’esordio è stato capace di conquistare più vittorie della Rossa (una contro zero). Scopriamo insieme la sua – per il momento breve – storia.